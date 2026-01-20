Un anno senza Carmela Caiani | Chieti ricorda l' instancabile maestra e animatrice culturale

Il 20 gennaio 2025, Chieti ricorda Carmela Caiani, figura fondamentale della comunità locale. Maestra di lungo corso e coordinatrice del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, Carmela ha contribuito attivamente alla vita culturale della città. La sua scomparsa, avvenuta dopo una malattia, rappresenta una perdita per l’intera comunità, che conserva il ricordo di una donna dedita con passione all’educazione e alla promozione culturale.

Il 20 gennaio del 2025 ci lasciava, al termine di una malattia, Carmela Caiani, storica maestra di Chieti, coordinatrice del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e motore energico di iniziative culturali cittadine.La città di Chieti si raccoglie nel ricordo di una donna speciale. In.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Chieti ricorda Padre Lorenzo a 3 anni dalla scomparsa: una preghiera e una messa di suffragio a Mater Domini Leggi anche: Varese: si è spenta Bambi Lazzati, infaticabile animatrice del Premio Chiara Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Carmela Chiacchio, per un pugno di speranza; Muore a 105 anni nonna Carmela, tra le 10 persone più anziane d'Italia; Morta in Puglia una delle 10 persone più longeve d'Italia, Carmela Zullo aveva 105 anni; Il mio paradiso perduto: le voci siciliane dal caos del Venezuela -. Un anno senza Carmela Caiani: Chieti ricorda l'instancabile maestra e animatrice culturale - Il 20 gennaio 2025 se ne andava una persona che ha lasciato un segno profondo nella storia civile, educativa e umana della nostra comunità. Il suo esempio continua a vivere nel cammino educativo dell ... chietitoday.it L'Immediato. . ORSARA PIANGE NONNA CARMELA Aveva 105 anni ed era tra le dieci persone più longeve d'Italia. Un anno fa la incontrammo e ci dedicò anche una canzoncina - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.