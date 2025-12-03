Varese | si è spenta Bambi Lazzati infaticabile animatrice del Premio Chiara
Varese, 3 dicembre 2025 – Varese, da oggi, è un po’ più povera. Ha perso l’energia, la curiosità e la vivacità culturale di Bambi Lazzati. Aveva 77 anni e fino alla sua scomparsa, provocata da una breve malattia, è stata animatrice principale del Premio Chiara, manifestazione che più di altre ha messo la città-giardino al centro del panorama culturale italiano. La dedica allo scrittore luinese, infatti, sotto la “gestione” di Bambi Lazzati e del presidente Romano Oldrini, è stata spunto per una riflessione ad ampio orizzonte sul racconto ma anche occasione per portare in città nomi noti della letteratura, dell’arte, dello spettacolo e della musica, omaggiati del Premio Chiara alla carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
