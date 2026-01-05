Ultimissime Inter LIVE | ecco cosa manca per l’arrivo di Cancelo Intanto parla Moratti

Segui le ultime notizie dell’Inter in tempo reale, con aggiornamenti sull’arrivo di Cancelo e le dichiarazioni di Moratti. La nostra cronaca quotidiana offre informazioni precise e affidabili sulla squadra nerazzurra, mantenendoti sempre aggiornato sugli sviluppi più recenti. Scopri tutto quello che c’è da sapere, in modo chiaro e senza fronzoli, per rimanere informato sulle vicende della società.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 5 GENNAIO. Calciomercato Inter, ore decisive per Cancelo! L’accordo vicino con l’Al Hilal per il trasferimento del terzino portoghese: ecco cosa manca. Calciomercato Inter, accelerata sul mercato: Chivu attende il rinforzo a destra! Accordo vicino con l’Al Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: ecco cosa manca per l’arrivo di Cancelo. Intanto parla Moratti Leggi anche: Spalletti Juve, firme in arrivo! Ecco cosa manca per l’inizio di una nuova era in bianconero. Le ultimissime Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: svolta in arrivo per Cancelo, ecco chi chiede Inzaghi in cambio all’Al Hilal Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Formazioni ufficiali Atalanta-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Pasalic, Lookman, Scamacca, Acerbi, Zielinski, Mkhitaryan e Lautaro. Dove vedere Inter U23-Novara in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Fi tra Inter U23 e Novara: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Inter, Marotta: "Cancelo? Stiamo approfondendo. Frattesi? Nessuna offerta fin qui" - Bologna: "Su Cancelo stiamo approfondendo perché Dumfries mancherà almeno un paio di mesi, sappiamo che a loro interessa un difensore centrale - sport.sky.it

DIRETTA – Il 2025 dell’Inter e cosa ci aspettiamo dal nuovo anno | LIVE SPECIALE - Inter news, ultimissime in diretta sul canale di Passione Inter: bilancio del 2025, cosa ci aspettiamo dal 2026, calciomercato, 31 dicembre 2025 ... passioneinter.com

È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com

Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora - facebook.com facebook

