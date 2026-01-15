Ultimissime Inter LIVE | Spunta uno scambio con l’Atletico Madrid Intanto Romano parla così di Mlacic

Segui le ultime novità dall’Inter con gli aggiornamenti in tempo reale. Oggi, tra le notizie principali, spicca uno scambio di battute con l’Atletico Madrid e le dichiarazioni di Romano su Mlacic. Restate con noi per tutte le informazioni più recenti e accurate sulla situazione della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 15 GENNAIO. Mercato Inter, Romano svela: «I nerazzurri spingono per Mlacic. Sono tante le squadre che chiamano, ma.». Mercato Inter, Fabrizio Romano svela nuovi dettagli su Mlacic. Dall’affare dei nerazzurri all’interesse di altre squadre Mercato Inter, spunta una nuova idea con l’Atletico Madrid: scambio in vista? Ecco i giocatori sul tavolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Calciomercato, news e trattative del 12 gennaio; Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson; Serie A, Calciomercato Roma – Fatta per Raspadori e spunta un centrocampista top.

Crisi Inter, Chivu ora rischia l'esonero. Tra i favoriti spunta una ipotesi clamorosa: «Può tornare Mourinho» - 3 contro la Juventus che è stata mal digerita da tutto l'ambiente ... leggo.it

Calciomercato Inter, scenario clamoroso: se parte Frattesi c’è già un nome dalla Serie A. Ausilio fiuta l’occasione - Ausilio fiuta l’occasione Il mercato di gennaio dell’Inter rischia di diventare un vero terremoto per il centr ... calcionews24.com