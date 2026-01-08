Uffici di Prossimità | inaugurata la seconda sede a Montano Antilia
È stato inaugurato oggi a Montano Antilia il secondo ufficio di prossimità, nell’ambito del progetto regionale. La nuova sede, situata in via Giovanni Bovio 17, mira a facilitare l’accesso ai servizi pubblici per i cittadini, rafforzando la presenza sul territorio. L’apertura rappresenta un passo importante verso una maggiore vicinanza tra istituzioni e comunità locali.
Nell'ambito del progetto “Uffici di Prossimità”, a Montano Antilia, oggi è stato aperto il secondo presidio regionale, nella sede comunale di via Giovanni Bovio 17. Offrire ai cittadini un punto di accesso decentrato ai servizi di informazione, orientamento e assistenza qualificata per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
