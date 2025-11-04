Presentato il progetto della Regione Sanità di prossimità – digitalizzazione dei servizi in multicanalità

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce il progetto regionale "Sanità di prossimità – digitalizzazione dei servizi in multicanalità" finanziato con fondi Fesr, che punta ad avvicinare cittadini e servizi sanitari, grazie a nuovi strumenti digitali capaci di semplificare l’accesso alle prestazioni e ridurre tempi e procedure. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

