Ok alla riforma della giustizia il centrodestra festeggia in Aula Proteste Pd-M5s-Avs | No ai pieni poteri
I senatori del Pd, del M5s e di Avs protestano contro l’approvazione della riforma della giustizia, votata oggi al Senato, mostrando cartelli con la scritta “ No ai pieni poteri “. Nello schieramento opposto, dai banchi del centrodestra si sono sentiti applausi subito dopo il voto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
FLASH - GIUSTIZIA: VIA LIBERA IN SENATO CON 112 SÌ Il Senato ha approvato la riforma della giustizia con 112 voti favorevoli, una riforma che condivido e apprezzo per i suoi contenuti. Faccio i complimenti al Governo e al ministro Nordio, per a - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Riforma giustizia: il centrodestra esulta dopo l'ok al Senato. La Russa: "Bene, bene" - Dopo i 112 sì accertati un lungo applauso e tutti in piedi: i senatori della maggioranza di centrodestra esultano in aula. Si legge su repubblica.it
Riforma Giustizia, l'ok del Senato con 112 sì. Applausi dai banchi della maggioranza - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il voto in Senato sulla Riforma della giustizia con 112 sì, 59 contrari e 9 astenuti. Segnala la7.it
Riforma della giustizia, ok definitivo dal Senato. Esulta la maggioranza, l’opposizione: “Vergogna” - Risate a destra, e a sinistra cori di "vergogna", "mai visto nulla di simile" e una distesa di cartelli rossi che gridano questa frase: "No ai pieni ... Come scrive repubblica.it