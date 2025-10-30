Ok alla riforma della giustizia il centrodestra festeggia in Aula Proteste Pd-M5s-Avs | No ai pieni poteri

I senatori del Pd, del M5s e di Avs protestano contro l’approvazione della riforma della giustizia, votata oggi al Senato, mostrando cartelli con la scritta “ No ai pieni poteri “. Nello schieramento opposto, dai banchi del centrodestra si sono sentiti applausi subito dopo il voto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

