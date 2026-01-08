Ucraina oltre un milione di famiglie senza acqua ed elettricità

In Ucraina, oltre un milione di famiglie si trovano senza acqua e elettricità a causa degli attacchi notturni russi contro le infrastrutture energetiche. Questa situazione evidenzia le difficoltà causate dal conflitto e l’impatto sulla vita quotidiana delle persone, sottolineando l’urgenza di risposte e soluzioni per garantire servizi essenziali nelle zone colpite.

In Ucraina oltre un milione di famiglie sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi contro le infrastrutture energetiche del Paese. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

