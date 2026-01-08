Ucraina Kiev | 1 milione di persone senza acqua e riscaldamento

In Ucraina, oltre un milione di persone nella regione di Dnipropetrovsk si trovano senza acqua ed energia, mentre Odessa è ancora una volta interessata da attacchi. La situazione evidenzia le difficoltà e le sfide umanitarie che coinvolgono molte famiglie, sottolineando la necessità di attenzione e supporto internazionale per affrontare questa crisi.

In Ucraina oltre un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk sono rimaste senza acqua ed elettricità mentre ancora una volta è stata colpita Odessa. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Kiev: 1 milione di persone senza acqua e riscaldamento Leggi anche: Oltre 100mila persone senza acqua, luce e riscaldamento a Kharkiv. Sugli asset congelati Mosca minaccia: «Se vanno a Kiev, risponderemo» Leggi anche: A Kharkiv 100mila persone al buio, senza acqua e riscaldamento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Guerra Ucraina Russia, Zelensky annuncia: Cambio il ministro della Difesa; Russia: «Daremo a Usa prove dell’attacco a residenza Putin». Attacco di Kiev: almeno 24 vittime nel Kherson; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Ucraina, Calenda: Base di accordo difficile da raggiungere. Trump lavora per Putin. Ucraina, raid russi su reti energetiche: un milione di famiglie senza luce - Sarebbero più di un milione le famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, che sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energet ... ilsole24ore.com

