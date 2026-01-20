Ucraina missili russi sulle infrastrutture energetiche Aiea | Colpite sottostazioni fondamentali Chernobyl senza alimentazione esterna

A un mese dal quarto anniversario del conflitto, la Russia ha effettuato un nuovo attacco contro l’Ucraina, concentrandosi sulle infrastrutture energetiche. Secondo l’Aiea, sono state colpite sottostazioni fondamentali, inclusa Chernobyl, che attualmente si trova senza alimentazione esterna. Questi interventi evidenziano la strategia di destabilizzazione del settore energetico e le conseguenze sulla rete di approvvigionamento del paese.

A un mese dal quarto anniversario del conflitto l a Russia ha lanciato l’ennesimo attacco sull’Ucraina con l’intento di colpire le infrastrutture energetiche. Come spesso è accaduto nelle vicende storiche, Mosca utilizza il “generale inverno” a proprio favore; stavolta lo scenario non è interno, ma l’obiettivo resta uguale: far soffrire l’avversario nella stagione più rigorosa dell’anno. Sotto missili e droni sono finite diverse regioni ucraine, compresa la capitale Kiev e le sottostazioni collegate alle centrali nucleari: sono state registrate molteplici interruzioni di elettricità, forniture idriche e riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Aiea ha segnalato che la centrale di Chernobyl ha perso tutte le fonti di alimentazione elettrica esterna, a causa delle recenti operazioni militari in Ucraina.

Alla vigilia di Capodanno, l'Ucraina ha subito un importante attacco con oltre 200 droni russi, colpendo infrastrutture energetiche in diverse regioni.

