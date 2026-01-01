Ucraina oltre 200 droni russi alla vigilia di Capodanno | colpite infrastrutture energetiche in tutto il Paese

Alla vigilia di Capodanno, l'Ucraina ha subito un importante attacco con oltre 200 droni russi, colpendo infrastrutture energetiche in diverse regioni. Questo episodio rappresenta uno dei più ampi attacchi con droni degli ultimi mesi, evidenziando le sfide di sicurezza e la vulnerabilità del paese in un contesto di conflitto protratto.

Alla vigilia di Capodanno, l’ Ucraina è stata colpita da uno dei più vasti attacchi con droni degli ultimi mesi. Secondo le autorità di Kiev, la Russia ha lanciato oltre 200 droni, prendendo di mira in particolare impianti energetici strategici, aggravando una situazione già critica per la rete elettrica nazionale. Le conseguenze si sono registrate in numerose regioni, dall’ Ucraina occidentale al Sud e all’Est del Paese, con incendi, blackout diffusi e danni alle infrastrutture civili. Volinia senza elettricità: oltre 100mila famiglie al buio. Particolarmente colpita la regione della Volinia, nell’ovest del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

