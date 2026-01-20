Uccise la madre per la pensione e ne fece sparire il corpo ergastolo a Stefano Garini | ‘Un’ingiustizia’

La Corte d’Assise di Novara ha condannato all’ergastolo Stefano Emilio Garini, accusato di aver ucciso la madre, Liliana Anagni, 89 anni, e di aver fatto sparire il suo corpo. La sentenza si inserisce in un procedimento che ha suscitato molte discussioni, con Garini che ha definito la pena un’ingiustizia. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando le complesse dinamiche di questa tragica vicenda familiare.

La sentenza della Corte d’Assise di Novara, l’abbraccio con le figlie. La Corte d’Assise di Novara ha condannato all’ergastolo Stefano Emilio Garini, 62 anni, agente immobiliare milanese, ritenuto responsabile dell’omicidio della madre Liliana Anagni, 89 anni. La donna era scomparsa nel maggio 2022 e i suoi resti ossei erano stati rinvenuti mesi dopo lungo le rive del fiume Ticino, nel territorio di San Martino di Trecate, nel Novarese. Garini, attualmente detenuto nel carcere di Ivrea, è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dal vincolo familiare, distruzione di cadavere, truffa, riciclaggio e falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

