Un uomo di 62 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre nel bosco, al fine di ottenere la pensione. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di casi in cui, per motivi economici, alcune persone hanno adottato comportamenti estremi, come travestirsi dai propri cari o nasconderli, per beneficiare delle loro prestazioni pensionistiche.

C’è chi in un passato recente, per intascare la pensione, si è travestito dalla madre o chi l’ha tenuta murata in armadio. Ma la storia che arriva dal Piemonte è molto più drammatica perché l’anziana in questo caso, secondo l’accusa, era stata portata in un bosco e fatta fuori. Oggi la Corte d’assise di Novara ha inflitto l’ergastolo a Stefano Emilio Garini, il 62enne di Milano accusato dell’omicidio della madre, Liliana Anagni, trovata morta e abbandonata in un bosco vicino al Ticino nel 2022. Garini, agente immobiliare con precedenti, era accusato anche di distruzione di cadavere. Omicidio premeditato, truffa, auto-riciclaggio e falso, con l’aggravante del vincolo familiare, i reati contestati all’uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Portò la madre in un bosco e la uccise per intascare la pensione”, 62enne condannato all’ergastolo

Uccise la madre dell’ex fidanzata, condannato all’ergastoloIl 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, avvenuto nel suo domicilio di Foiano della Chiana il 5 ottobre 2024.

Arezzo: condannato all’ergastolo, uccise la madre della ex a colpi di zappaLa Corte d'Assise di Arezzo ha condannato all'ergastolo Muhammad Irfan Rana, 37 anni, per l'omicidio di Letizia Girolami, psicologa di 72 anni, avvenuto a Poggi Grassi nel 2024.

