Stefano Emilio Garini, 62 anni di Milano, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Novara per l’omicidio della madre, Liliana Anagni, di 89 anni. Le ossa della donna sono state ritrovate nel ottobre 2022 nel Ticino, a San Martino di Trecate. La vicenda ha suscitato grande attenzione per il tragico episodio e le circostanze che lo hanno accompagnato.

È stato condannato all’ergastolo in Corte d’Assise a Novara Stefano Emilio Garini, il 62enne di Milano accusato di aver ucciso la madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa erano state ritrovate nell’ottobre del 2022 in riva al Ticino a San Martino di Trecate nel Novarese. Garini, agente immobiliare, è detenuto nel carcere di Ivrea. I reati per cui era a processo sono omicidio premeditato e aggravato dal vincolo familiare, distruzione di cadavere, truffa, auto riciclaggio, falso in atto pubblico. La decisione della Corte d’Assise di Novara La Corte d’Assise ha accolto le richieste del pm Paolo Verri, escludendo soltanto l’aggravante della premeditazione, e lo ha condannato anche per le altre imputazioni: truffa ai danni dello Stato e del Comune di Milano, auto riciclaggio e falso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uccise la madre e incassava la pensione, Stefano Garini condannato all'ergastolo

“Portò la madre in un bosco e la uccise per intascare la pensione”, 62enne condannato all’ergastoloUn uomo di 62 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre nel bosco, al fine di ottenere la pensione.

Uccise la madre dell’ex fidanzata, condannato all’ergastoloIl 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, avvenuto nel suo domicilio di Foiano della Chiana il 5 ottobre 2024.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Uccise la madre e incendiò casa. Figlio alla sbarra; Uccise la madre e poi nascose il corpo nei boschi del Ticino: condannato all’ergastolo; Uccise la madre con 112 coltellate, testimonianze choc al processo: la Corte autorizza gli accertamenti psichiatrici per Giosuè Fogliani; Monia Bortolotti uccise il suo secondo figlio, ma va prosciolta perché i traumi l'hanno resa incapace di intendere e volere.

Uccise la madre e incassava la pensione, condannato all'ergastolo - È stato condannato all'ergastolo in Corte d'Assise a Novara Stefano Emilio Garini, il 62enne di Milano accusato di aver ucciso la madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa erano state ritrovate ... msn.com

Novara, uccise la madre, la seppellì nel parco del Ticino e continuò a incassarne la pensione. Ergastolo a 62enne milanese - Stefano Emilio Garini era accusato dell'omicidio della madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa erano state ritrovate nell'ottobre del 2022 in riva al riva al Ticino a San Martino di Trecate, nel No ... torino.corriere.it

Novara, uccise la madre, la seppellì e continuò a incassarne la pensione per mesi: condannato all'ergastolo x.com

Uccise la #madre e abbandonò il corpo al #Ticino: #ergastolo per Stefano Emilio Garini - facebook.com facebook