Uccise la madre dell’ex fidanzata condannato all’ergastolo
Il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, avvenuto nel suo domicilio di Foiano della Chiana il 5 ottobre 2024. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e nelle cronache giudiziarie, evidenziando la gravità del reato e le conseguenze legali per l’imputato.
Arezzo, 9 gennaio 2025 – È stato condannato all’ergastolo Mohamed Irfan Rhana, il 37enne pachistano che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, nella sua casa di Foiano della Chiana. L’uomo era un amico di famiglia ed ex fidanzato della figlia della donna. Ergastolo con aggravante futili motivi. Il presidente della Corte d’assise di Arezzo Anna Maria Loprete ha letto il dispositivo della sentenza dopo una camera di consiglio durata circa un’ora. È stata riconosciuta l’aggravante di futili motivi, esclusa invece l’aggravante dell'aver agito con crudeltà. Omicidio Pozzo della Chiana, la lettura della sentenza La donna fu uccisa con un colpo di zappa alla testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
