Uccise la madre dell’ex fidanzata condannato all’ergastolo

Il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, avvenuto nel suo domicilio di Foiano della Chiana il 5 ottobre 2024. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e nelle cronache giudiziarie, evidenziando la gravità del reato e le conseguenze legali per l’imputato.

