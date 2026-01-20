Tumori ' con Ia si possono estendere screening seno' linee guida italiane

Sono state pubblicate le nuove linee guida italiane sull’uso dell’intelligenza artificiale per lo screening e la diagnosi del tumore alla mammella. Queste indicazioni puntano a migliorare l’efficacia delle procedure diagnostiche, offrendo strumenti più precisi e tempestivi. L’adozione di tecnologie avanzate rappresenta un passo importante per rafforzare la prevenzione e la cura, nel rispetto delle normative e delle pratiche cliniche vigenti.

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Sono state pubblicate le nuove linee guida italiane sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per lo screening e la diagnosi del tumore della mammella. Per la prima volta in Europa gli specialisti suggeriscono il ricorso all'Ia, in prima battuta, per selezionare quali esami dovranno avere una doppia lettura e quali invece una lettura singola da parte dei radiologi. Si tratta di un'importante innovazione - spiegano gli esperti - che, grazie alle tecnologie informatiche innovative, potrà garantire una maggiore qualità dell'analisi degli esami. Sarà anche possibile risparmiare risorse umane che potranno essere dirottate ad altre mansioni.

