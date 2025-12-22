Endoscopia bariatrica il Galliera contribuisce alle nuove linee guida italiane sull’obesità

L'endoscopia bariatrica rappresenta un’opzione terapeutica consolidata nel trattamento dell’obesità. Recentemente, il Galliera ha contribuito alla definizione delle nuove linee guida italiane, frutto della collaborazione tra diverse società scientifiche. Queste linee guida mirano a offrire indicazioni aggiornate e condivise per migliorare l’approccio clinico e la gestione dei pazienti, evidenziando l’importanza di un percorso multidisciplinare e personalizzato.

