Endoscopia bariatrica il Galliera contribuisce alle nuove linee guida italiane sull’obesità
L'endoscopia bariatrica rappresenta un’opzione terapeutica consolidata nel trattamento dell’obesità. Recentemente, il Galliera ha contribuito alla definizione delle nuove linee guida italiane, frutto della collaborazione tra diverse società scientifiche. Queste linee guida mirano a offrire indicazioni aggiornate e condivise per migliorare l’approccio clinico e la gestione dei pazienti, evidenziando l’importanza di un percorso multidisciplinare e personalizzato.
Sono state recentemente pubblicate le Linee guida italiane sull’endoscopia bariatrica nel trattamento dell’obesità e delle sue complicanze, frutto del lavoro congiunto di numerose società scientifiche nazionali del settore. Alla realizzazione del documento ha contribuito anche l’ospedale Galliera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
