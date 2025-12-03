Tumore alla mammella al Park Hotel un convegno sulle pazienti ad alto rischio

Venerdì 5 dicembre 2025 dalle ore 8,30 alle 17, al Best Western Park Hotel di Piacenza si svolgerà il convegno scientifico "Management multidisciplinare nella gestione delle pazienti con cancro della mammella: le pazienti ad alto rischio".L’iniziativa, organizzata con il patrocinio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

Nel webinar AIOM TV “Tumore del seno: dalla genetica alla familiarità” è emerso quanto sia importante conoscere e riconoscere il ruolo delle mutazioni genetiche (come BRCA1 e BRCA2) e della familiarità nel tumore della mammella. La nostra Presidente N - facebook.com Vai su Facebook

Tumore al seno nelle pazienti ad alto rischio: una giornata di studi al Park Hotel - Ogni giorno, in Italia, migliaia di donne si trovano ad affrontare una diagnosi che scuote equilibri, progetti, relazioni. Da ilpiacenza.it

Aou Cagliari, 800 interventi per tumore della mammella in 3 anni - Al Policlinico Duilio Casula sono stati eseguiti circa 800 interventi chirurgici per tumori maligni della mammella negli ultimi tre anni, con trend in aumento. Scrive ansa.it

Tumore al seno, l'allarme dei medici: «In Italia una donna su 8 svilupperà il cancro alla mammella. Il 25% tra i 50 e i 69 anni non ha mai svolto la mammografia» - E' il cancro più diffuso tra la popolazione e i nuovi casi l'anno ammontano a oltre 53mila. Segnala ilmessaggero.it

Tumore della mammella, cos’è e quando è indicata la crioablazione - Il termine fa capire che si tratta di una tecnica che sfrutta l’azione delle basse temperature. Scrive dilei.it

Tumore al seno, scoperti nuovi geni che aumentano il rischio dello sviluppo di un cancro alla mammella - Secondo le ultime novità il rischio di sviluppare un cancro alla mammella non è dovuto solamente ai segmenti di Dna Brca1 e Brca2, finora considerati unici ... Come scrive ilmessaggero.it

Tumore della mammella, esperti da tutta Italia a confronto - Un importante appuntamento scientifico si terrà venerdì nell’aula magna del Comune dedicato al tumore della mammella, la forma più diffusa di cancro tra le donne. Lo riporta ilrestodelcarlino.it