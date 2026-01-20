Trump un anno vissuto pericolosamente

Nel gennaio 2026, si celebra il primo anniversario del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Dopo il suo secondo mandato, iniziato nel 2025, si riflette su un anno caratterizzato da eventi e decisioni che hanno suscitato ampio dibattito. Questo periodo ha segnato un’ulteriore fase della sua carriera politica, suscitando reazioni e analisi su un ruolo ancora centrale nel panorama americano.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Un anno di Donald Trump alla Casa Bianca per la seconda volta dopo il mandato 2017-2021, eppure sembrano ne siano passati dieci. Un anno vissuto pericolosamente e non starò qui a ricordare tutti gli eventi che hanno caratterizzato l'amministrazione Trump.

Donald Trump ha inviato un messaggio al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre in cui ha collegato la sua intenzione di prendere il controllo della Groenlandia al fatto che lo scorso anno non gli è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace - facebook.com facebook

TRUMP, UN ANNO DI FOLLIA Corrado Augias torna questa sera alle 21:15 Enrico Mentana, Aldo Cazzullo e Nathalie Tocci analizzeranno l’anno che ha segnato una svolta storica e l’inizio di una fase che non sembra destinata a fermarsi. #latorredibabele x.com

