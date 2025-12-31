Un anno d’arte vissuto intensamente | L’Accademia Carrara vuole crescere
In questo articolo, la direttrice Pacelli condivide il suo percorso professionale, dalla mostra «Dentro Lorenzo Lotto» alla scoperta della pittura su pietra. Attraverso un anno ricco di iniziative, l’Accademia Carrara si propone di rafforzare il suo ruolo nel panorama artistico, puntando su crescita e approfondimento culturale. Un’occasione per conoscere da vicino le sfide e le prospettive di un’istituzione che continua a investire nel patrimonio e nell’educazione artistica.
L’INTERVISTA. La direttrice Pacelli ricostruisce il suo percorso da «Dentro Lorenzo Lotto» alla pittura su pietra. «Intendiamo rafforzare la rete di collaborazioni e lavorare sulla visibilità nazionale e internazionale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Tarocchi, all’Accademia Carrara un intreccio di storia e arte
Leggi anche: Tra musica e passaggi di testimone. L’Accademia pronta al nuovo anno: "Crescere puntando all’eccellenza"
Rosa Balistreri Omaggio alla sua arte musicale. Buon anno! - facebook.com facebook
Inaugurava un anno fa l’EMEROTECA DELL’ ARTE a Mestre! Il progetto dedicato all’arte contemporanea realizzato da Fondazione MUVE e @comunevenezia per portare la produzione artistica nel cuore della città con 13 atelier d’artista e un caffè letterario x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.