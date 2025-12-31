Un anno d’arte vissuto intensamente | L’Accademia Carrara vuole crescere

In questo articolo, la direttrice Pacelli condivide il suo percorso professionale, dalla mostra «Dentro Lorenzo Lotto» alla scoperta della pittura su pietra. Attraverso un anno ricco di iniziative, l’Accademia Carrara si propone di rafforzare il suo ruolo nel panorama artistico, puntando su crescita e approfondimento culturale. Un’occasione per conoscere da vicino le sfide e le prospettive di un’istituzione che continua a investire nel patrimonio e nell’educazione artistica.

L’INTERVISTA. La direttrice Pacelli ricostruisce il suo percorso da «Dentro Lorenzo Lotto» alla pittura su pietra. «Intendiamo rafforzare la rete di collaborazioni e lavorare sulla visibilità nazionale e internazionale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

