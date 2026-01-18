Il grafico di un anno di Donald Trump alla Casa Bianca evidenzia un periodo di tensioni e sfide. Le relazioni internazionali si sono fatte più instabili, con alleanze storiche messe alla prova. Nel contempo, emergono nuovi attori e si rivelano le vulnerabilità di Russia e Cina. Un'analisi che aiuta a comprendere i mutamenti geopolitici e le dinamiche di potere in un contesto globale in evoluzione.

Un anno di politica estera di Trump: il bilancio cambia a seconda dei punti di osservazione. La prospettiva europea è nota: in dodici mesi da «bullo sfascia-tutto» questo presidente ha indebolito le alleanze dell’America fino a minacciarne la sopravvivenza, ha precipitato il mondo nel protezionismo, ha favorito i due massimi autocrati di Pechino e Mosca, ha esaltato il ruolo della forza bruta e riportato in auge una logica delle «sfere d’influenza» che può solo indebolire l’Occidente. Il tocco finale arriva con la minaccia di nuovi dazi dal 10% al 25% contro quegli alleati che ostacolano le sue mire sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Personaggi, dati economici, attacchi e minacce: il grafico su un anno di Trump alla Casa Bianca vissuto pericolosamente

Leggi anche: Prima il verso del tacchino, poi gli attacchi politici: il Ringraziamento surreale di Trump alla Casa Bianca

Un anno di Donald Trump alla Casa Bianca: ha rivoluzionato l'America

Un anno sotto l’amministrazione di Donald Trump alla Casa Bianca ha segnato un cambiamento nel panorama internazionale, con nuove strategie e tensioni geopolitiche. Tra le questioni chiave, le relazioni con Cuba, Groenlandia e Iran, e il confronto con la Russia e la Cina. Questo periodo ha evidenziato le sfide e le dinamiche che continuano a influenzare la stabilità globale e le politiche degli Stati Uniti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Dal suo debutto, JJK ha venduto oltre 80 milioni di copie del manga (dati aggiornati al 2025), diventando un fenomeno globale grazie al suo mix di combattimenti, personaggi carismatici e temi profondi come il sacrificio, l'amicizia e il peso delle scelte morali. N - facebook.com facebook