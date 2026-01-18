Personaggi dati economici attacchi e minacce | il grafico su un anno di Trump alla Casa Bianca vissuto pericolosamente

Il grafico di un anno di Donald Trump alla Casa Bianca evidenzia un periodo di tensioni e sfide. Le relazioni internazionali si sono fatte più instabili, con alleanze storiche messe alla prova. Nel contempo, emergono nuovi attori e si rivelano le vulnerabilità di Russia e Cina. Un'analisi che aiuta a comprendere i mutamenti geopolitici e le dinamiche di potere in un contesto globale in evoluzione.

Un anno di politica estera di Trump: il bilancio cambia a seconda dei punti di osservazione. La prospettiva europea è nota: in dodici mesi da «bullo sfascia-tutto» questo presidente ha indebolito le alleanze dell’America fino a minacciarne la sopravvivenza, ha precipitato il mondo nel protezionismo, ha favorito i due massimi autocrati di Pechino e Mosca, ha esaltato il ruolo della forza bruta e riportato in auge una logica delle «sfere d’influenza» che può solo indebolire l’Occidente. Il tocco finale arriva con la minaccia di nuovi dazi dal 10% al 25% contro quegli alleati che ostacolano le sue mire sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Un anno di Donald Trump alla Casa Bianca: ha rivoluzionato l'America
Un anno sotto l’amministrazione di Donald Trump alla Casa Bianca ha segnato un cambiamento nel panorama internazionale, con nuove strategie e tensioni geopolitiche. Tra le questioni chiave, le relazioni con Cuba, Groenlandia e Iran, e il confronto con la Russia e la Cina. Questo periodo ha evidenziato le sfide e le dinamiche che continuano a influenzare la stabilità globale e le politiche degli Stati Uniti.

