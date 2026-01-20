Trump umilia Macron e avverte Parigi | Nessuno lo vuole Applicherò dazi del 200% su vini e champagne

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi, criticando pubblicamente il presidente Emmanuel Macron e mettendo in discussione la volontà di altri paesi di sostenere Parigi. Questa decisione segna un cambiamento nelle relazioni commerciali e diplomatiche tra Stati Uniti e Francia, riflettendo tensioni crescenti e una posizione più decisa da parte di Trump nei confronti della capitale francese.

Donald Trump ha scelto di non limitarsi più al cerimoniale del dissenso, ma di portare Emmanuel Macron sul terreno scivoloso dell’ironia punitiva. Non un confronto tra pari, piuttosto una presa in giro con tariffa doganale allegata. «Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto, quindi va bene così. Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà. Ma non è obbligato a farlo». È la frase che segna il passaggio dal fastidio alla derisione, con Macron ridotto a produttore accessorio di bottiglie pregiate e a presidente in scadenza. Trump vs. Macron. Monsieur le Président, da tempo incline a un attivismo internazionale che ama dirsi “volenteroso“, si ritrova così ritratto come un interlocutore temporaneo, utile al massimo per una cena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

