Le tensioni tra Stati Uniti e Unione europea si intensificano sulla questione Groenlandia, territorio danese considerato strategico. Donald Trump ha annunciato possibili dazi del 200% su vini e champagne, mentre le divergenze con la Francia e Macron si acuiscono. La disputa evidenzia le complessità geopolitiche legate a questa regione artica, che suscita interessi economici e strategici tra le potenze mondiali.

Stati Uniti e Unione europea sempre più distanti in merito alla Groenlandia, isola artica che fa parte del Regno di Danimarca e su cui Donald Trump vuole mettere le mani. Il presidente Usa continua a criticare Ue e Nato: ha annunciato dazi del 10% nei confronti dei Paesi che hanno portato le proprie truppe in Groenlandia e ha minacciato tariffe del “200% su vini e champagne”. Ad alimentare le tensioni è stata anche una sua lettera, inviata al primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Støre, in cui mette in dubbio che la Danimarca abbia davvero il diritto di governare l’isola. Inoltre ha affermato di non sentirsi “più in dovere di pensare esclusivamente alla pace” dato non gli è stato assegnato il Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne. “Macron? Nessuno lo vuole” – La diretta

Trump minaccia dazi per chi lo ostacola sulla Groenlandia. I danesi: l'isola è sotto la Nato Gli Stati Uniti, sotto la minaccia di misure commerciali, hanno espresso fermezza riguardo alle attività in Groenlandia, un territorio sotto la protezione della NATO e di interesse strategico per diversi Paesi.

Groenlandia, Trump e minaccia dazi: come funziona lo strumento anti-coercizione UeL'Unione Europea ha a disposizione l'Anti-Coercion Instrument (Aci), uno strumento che consente di rispondere a pratiche commerciali coercitive.

