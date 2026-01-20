Donald Trump contro Macron | Nessuno lo vuole ora dazi su suoi vini e champagne

In un recente scambio di battute, Donald Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 200% sui vini e champagne francesi, commentando la possibile fine dell'attuale mandato di Emmanuel Macron. La questione riflette le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Francia, evidenziando come le dispute tariffarie possano influenzare il settore vinicolo e le relazioni diplomatiche tra i due paesi.

«Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto, quindi va bene così. Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà. Ma non è obbligato a farlo». In un’intervista alla Cnn Donald Trump passa alla guerra aperta con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. E intanto su Truth pubblica un suo presunto messaggio: «Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull’Iran. Ma non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia ». Insieme a un’immagine ritoccata con l’intelligenza artificiale in cui il presidente americano riunito con i leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, e da un lato la mappa di tutto il Nord America, non solo Groenlandia ma anche Canada e Venezuela, ricoperti dalla bandiera americana.🔗 Leggi su Open.online

Groenlandia, Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne. “Macron? Nessuno lo vuole” – La direttaLe tensioni tra Stati Uniti e Unione europea si intensificano sulla questione Groenlandia, territorio danese considerato strategico.

Trump imita Macron sui dazi: "Ti prego Donald, non dirlo alla popolazione" l – Il videoUn video diffuso recentemente mostra Donald Trump che scherza su Emmanuel Macron riguardo ai dazi e ai prezzi dei farmaci.

