Trump umilia Macron chi ti vuole? L' ipotesi choc | dazi al 200%

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Francia sono emerse dopo il rifiuto di Emmanuel Macron di aderire al

Tensione alle stelle tra Washington e Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rifiutato l'invito dell'omologo americano Donald Trump a entrare nel "Board per la pace" a Gaza e il capo della Casa Bianca parte all'attacco. "Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così", ha detto Trump ai giornalisti citato dalla Cnn. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà" al board per Gaza, "ma non è obbligato a farlo", ha detto il presidente Usa. Uno scontro durissimo che si aggiunge a quello sulla Groenlandia, terreno di battaglia tra gli Stati Uniti e l'Unione europea ormai da settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Groenlandia, Trump: “Leader Ue non faranno molta resistenza”. Poi minaccia dazi al 200% su vino e champagne francesi. “Nessuno vuole Macron”L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che i leader dell'Unione Europea potrebbero non opporsi molto alle sue future politiche.

Groenlandia, Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne. “Macron? Nessuno lo vuole” – La direttaLe tensioni tra Stati Uniti e Unione europea si intensificano sulla questione Groenlandia, territorio danese considerato strategico.

Trump minaccia Macron: “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini”. E pubblica un suo messaggio privato. Parigi: “Inaccettabile” - Il presidente USA condivide una chat con Macron e minaccia dazi del 200% sui vini francesi dopo il rifiuto di aderire al Board per Gaza ... ilfattoquotidiano.it