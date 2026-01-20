Groenlandia Trump | Leader Ue non faranno molta resistenza Poi minaccia dazi al 200% su vino e champagne francesi Nessuno vuole Macron

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che i leader dell'Unione Europea potrebbero non opporsi molto alle sue future politiche. Ha inoltre annunciato una possibile introduzione di dazi fino al 200% su vino e champagne francesi, suscitando attenzione sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Francia. La situazione evidenzia tensioni diplomatiche e commerciali in un contesto internazionale complesso, con implicazioni per i settori coinvolti e le relazioni tra le nazioni coinvolte.

“Ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump. “Non si può tornare indietro – su questo, tutti sono d’accordo! Gli Stati Uniti d’America sono di gran lunga il Paese più potente al mondo” e “siamo l’unica potenza che può garantire la pace in tutto il mondo – e lo si fa, semplicemente, attraverso la forza”. “Incredibilmente, il nostro ‘brillante’ alleato della NATO, il Regno Unito, sta attualmente pianificando di cedere l’isola di Diego Garcia, sede di una vitale base militare statunitense, a Mauritius, e di farlo senza alcun motivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne. “Macron? Nessuno lo vuole” – La direttaLe tensioni tra Stati Uniti e Unione europea si intensificano sulla questione Groenlandia, territorio danese considerato strategico.

Donald Trump contro Macron: «Nessuno lo vuole, ora dazi su suoi vini e champagne»In un recente scambio di battute, Donald Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 200% sui vini e champagne francesi, commentando la possibile fine dell'attuale mandato di Emmanuel Macron.

