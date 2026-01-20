Trump rifiuta invito a Parigi di Macron

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha commentato il suo secondo mandato, definendolo un anno di successi. Ha inoltre rifiutato l’invito di Emmanuel Macron a Parigi e ha fatto una battuta sulla Groenlandia, lasciando aperte alcune questioni sulla sua futura attività politica.

22.05 Alla conferenza stampa alla Casa Bianca per l'anniversario dell'inizio del secondo mandato Donald Trump parla di "un anno di vittorie", rifiuta l'invito a Parigi di Macron e minaccia: "Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete". "L'Ice ha fatto degli errori, farà degli errori, forse è stata troppo dura in alcune situazioni. La morte di una giovane donna è una tragedia, anche per l'Ice". Ha detto in merito ai fatti di Minneapolis. E mostra in tv i volti degli arrestati dall'Ice in Minnesota. G7: Trump rifiuta l'invito di Macron, 'non andrò a Parigi' Donald Trump ha declinato l'invito di Emmanuel Macron a partecipare alla riunione del G7 a Parigi. Trump rifiuta l'invito di Macron a Parigi: "Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete" Donald Trump ha declinato l'invito di Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, in programma dopo il vertice di Davos. G7: Trump rifiuta l'invito di Macron, 'non andrò a Parigi' Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Donald Trump ha rifiutato l'invito del presidente francese Emmanuel Macron a partecipare giovedì a Parigi alla riunione del G7. Trump minaccia Macron con dazi del 200% sullo champagne Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre dazi sul champagne francese come ritorsione al rifiuto del presidente francese Emmanuel Macron di sostenere la sua ultima iniziativa. "Non siamo in vendita": la Groenlandia respinge Trump mentre in Europa si moltiplicano le ambiguità. Due sovranismi a confronto: la dignità di Martinussen, la subordinazione di Salvini. La leader Tillie Martinussen incarna la dignità di un popolo che rifiuta.

