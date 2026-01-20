G7 | Trump rifiuta l' invito di Macron ' non andrò a Parigi'

Donald Trump ha declinato l'invito di Emmanuel Macron a partecipare alla riunione del G7 a Parigi. La decisione evidenzia le tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e Francia, e rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni internazionali in vista dell'incontro. La partecipazione di leader mondiali a questi eventi è spesso discussa, ma in questo caso, Trump ha scelto di non essere presente.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Donald Trump ha rifiutato l'invito del presidente francese Emmanuel Macron a partecipare giovedì a Parigi alla riunione del G7. Alla domanda, durante la conferenza stampa alla Casa bianca, se avrebbe partecipato, il presidente americano ha risposto: "No, non lo farò. Perché, sapete, Emmanuel non resterà lì a lungo. È un mio amico. È un tipo simpatico. Macron mi piace, ma non resterà lì a lungo, come sapete". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump rifiuta l’invito di Macron a Parigi: “Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete”Donald Trump ha declinato l’invito di Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, in programma dopo il vertice di Davos.

Trump: «Macron è un amico, ma non resterà per molto. Io al G7? No. Sulla Groenlandia vedrete fino a che punto mi spingerò»Durante la conferenza stampa dei primi dodici mesi alla Casa Bianca, Donald Trump ha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni con Macron e le prospettive per il G7.

