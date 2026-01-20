Donald Trump ha declinato l’invito di Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, in programma dopo il vertice di Davos. La discussione avrebbe incluso anche il tema della Groenlandia, ma l’ex presidente ha scelto di non partecipare, lasciando aperte molte questioni sul suo possibile coinvolgimento e sulle future strategie geopolitiche.

Donald Trump dice no all’invito del presidente francese Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, prevista dopo il vertice di Davos, nella quale si sarebbe dovuto discutere anche del dossier Groenlandia. La risposta del presidente degli Stati Uniti è netta e senza aperture, pronunciata durante una lunga conferenza stampa alla Casa Bianca, convocata per celebrare il primo anniversario dall’inizio del suo secondo mandato. Alla domanda sul possibile interesse americano per la Groenlandia, Trump si limita a una frase enigmatica e provocatoria. “Lo scoprirete”, risponde, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue intenzioni future. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump rifiuta l’invito di Macron a Parigi: “Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete”

Trump: «Macron è un amico, ma non resterà per molto. Io al G7? No. Sulla Groenlandia vedrete fino a che punto mi spingerò»Durante la conferenza stampa dei primi dodici mesi alla Casa Bianca, Donald Trump ha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni con Macron e le prospettive per il G7.

Macron a Davos, la replica a Trump sulla Groenlandia: “Preferiamo il rispetto ai bulli”Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a Donald Trump, che aveva manifestato interesse per la Groenlandia e minacciato dazi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Inizia la Davos di Trump, dove Big Tech e isolazionismo Usa stanno dettando l’agenda; Altro che Onu, per Gaza Partono gli inviti di Trump; Trump invita la Ue nel Board of Peace per Gaza. Un miliardo per diventare membri…; Trump si fa la sua Onu. Ecco come funziona (sempre che funzioni).

Trump invita Putin nel suo Board of Peace, Macron rifiuta e altre notizie interessantiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso a Russia e Cina l’invito a far parte del suo Board of Peace, organismo promosso da Washington per gestire inizialmente Gaza e, in prospettiva, ... limesonline.com

Trump invita anche Putin nel Board of Peace, Macron si sfilaUn altro Paese a cui Trump ha chiesto di entrare nel Board è il Kazakistan: al presidente Kassym-Jomart Tokayev è stato chiesto di unirsi al Board of Peace che supervisionerà l’accordo di cessate il ... ilsole24ore.com

“Non siamo in vendita”: la Groenlandia respinge Trump mentre in Europa si moltiplicano le ambiguità. Due sovranismi a confronto: la dignità di Martinussen, la subordinazione di Salvini. La leader Tillie Martinussen incarna la dignità di un popolo che rifiuta off - facebook.com facebook

Il mondo oggi Trump invita Putin nel suo Board of Peace, Macron rifiuta e altre notizie interessanti A cura di Michelangelo Genone Carte di Laura Canali x.com