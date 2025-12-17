Conte in conferenza stampa dalle 14 LIVE
Alle 14, Antonio Conte, tecnico del Napoli, terrà una conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, in programma domani alle 20. L'evento rappresenta un momento chiave per analizzare la sfida e le strategie della squadra napoletana in questa importante competizione.
Antonio Conte, tecnico del Napoli, sarà in conferenza stampa dalle ore 14 alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana, che si disputerà domani alle 20 contro il Milan.
