Mid term 2026 Trump apre la campagna in Pennsylvania | dazi energia e carovita al centro della sfida al Congresso

La campagna elettorale per le elezioni di metà mandato è cominciata. A inaugurarla è stato de facto Donald Trump che, martedì, ha tenuto un discorso in Pennsylvania. “Dopo soli dieci mesi di mandato, l’America sta vincendo di nuovo, la Pennsylvania sta vincendo di nuovo. Non avrò pace finché questo Stato non sarà il più ricco di sempre”, ha dichiarato il presidente americano, per poi aggiungere: “La mia parola preferita è dazio. Sapete, i dazi ci stanno portando centinaia di miliardi di dollari”. L’inquilino della Casa Bianca ha inoltre affermato di voler aiutare la classe agricola, criticando l’eredità politico-economica ricevuta dall’amministrazione Biden. 🔗 Leggi su Panorama.it