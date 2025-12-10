Mid term 2026 Trump apre la campagna in Pennsylvania | dazi energia e carovita al centro della sfida al Congresso

La campagna per le elezioni di metà mandato del 2026 è ufficialmente iniziata con un discorso di Donald Trump in Pennsylvania. Al centro del suo intervento, temi come dazi, energia e il crescente carovita, che rappresentano le principali sfide nella sua strategia per riconquistare il sostegno degli elettori e influenzare il panorama politico statunitense.

La campagna elettorale per le elezioni di metà mandato è cominciata. A inaugurarla è stato  de facto  Donald Trump che, martedì, ha tenuto un discorso in Pennsylvania. “Dopo soli dieci mesi di mandato, l’America sta vincendo di nuovo, la Pennsylvania sta vincendo di nuovo. Non avrò pace finché questo Stato non sarà il più ricco di sempre”, ha dichiarato il presidente americano, per poi aggiungere: “La mia parola preferita è dazio. Sapete, i dazi ci stanno portando centinaia di miliardi di dollari”. L’inquilino della Casa Bianca ha inoltre affermato di voler aiutare la classe agricola, criticando l’eredità politico-economica ricevuta dall’amministrazione Biden. 🔗 Leggi su Panorama.it

