Emmanuel Macron ha deciso di non aderire al “Board of Peace” per la ricostruzione di Gaza e Donald Trump non l’ha presa bene. “Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto, quindi va bene così”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti citato dalla Cnn. “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà” al board per Gaza, “ma non è obbligato a farlo”, ha detto ancora il tycoon. Il capo della Casa Bianca ha anche condiviso sul suo Truth Social quello che sembrano essere alcuni screenshot di un messaggio ricevuto oggi dal capo dell’Eliseo. “Nota dal presidente Macron al presidente Trump – si legge -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia Macron: “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini”. E pubblica un suo messaggio privato. Parigi: “Inaccettabile”

