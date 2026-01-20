Trump se la prende con Macron | Dazi al 200% sui vini francesi E posta un messaggio privato del leader

Donald Trump ha diffuso un messaggio privato in cui minaccia di imporre dazi del 200% sui vini francesi, a meno che Emmanuel Macron non decida di aderire al Board of Peace, l'organismo statunitense per la ricostruzione di Gaza. La vicenda evidenzia tensioni commerciali e diplomatiche tra i due leader, con implicazioni sulle relazioni tra Stati Uniti e Francia.

Il presidente Usa ha minacciato di colpire i vini francesi con dazi al 200% se Macron non cambierà idea e deciderà di unirsi al Board of Peace, l'organismo per la ricostruzione a Gaza promosso dagli Stati Uniti. Trump ha poi deciso di pubblicare un messaggio privato ricevuto dal leader francese. L'Eliseo: "Minacce inaccettabili".🔗 Leggi su Fanpage.it

Groenlandia, Trump: “Leader Ue non faranno molta resistenza”. Poi minaccia dazi al 200% su vino e champagne francesi. “Nessuno vuole Macron”L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che i leader dell'Unione Europea potrebbero non opporsi molto alle sue future politiche.

Trump:pronto a dazi 200% vini francesiIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la possibilità di imporre dazi del 200% sui vini francesi, segnalando una postura dura nei confronti delle importazioni.

