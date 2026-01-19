Trump invade anche il Forum di Davos Ma gli applausi sono tutti per la Danimarca ?Board della pace | Londra e Parigi dicono no 

L’attenzione internazionale si concentra sugli eventi di Donald Trump e sulla presenza nel Forum di Davos, accompagnata dal dibattito sulla posizione di Londra e Parigi riguardo alla pace. Tra incontri in luoghi insoliti e figure di spicco di Wall Street, si analizzano le dinamiche politiche ed economiche in un contesto globale in evoluzione, evidenziando le tensioni e i punti di convergenza tra i principali attori internazionali.

Sulla fiancata di una montagna di Davos è già comparsa la scritta, tracciata nella neve, «No Imperialism». Giusto in caso che Donald Trump, arrivando tra qualche ora per la prima volta da sei anni al World Economic Forum, dovesse alzare gli occhi. Ma la neve in verità non è molta e la temperatura sulla montagna del vertice dei ricchi e potenti della Terra non è mai stata così alta, sopra lo zero: proprio nell’anno nel quale i temi del riscaldamento della Terra e le fonti di energia rinnovabile sono discussi poco e con molti punti interrogativi sui titoli delle sessioni. Perché quello che si è aperto ieri in Svizzera è un Forum diverso da quello di tanti altri anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Trump invita pure Putin e Lukashenko nel «Board per la Pace» e spinge per il lancio giovedì a Davos. Ma mezzo mondo ora storce il nasoDonald Trump propone l’istituzione di un “Board of Peace” che includa leader come Putin e Lukashenko, con l’obiettivo di supervisionare la fase 2 della tregua a Gaza e affrontare altre crisi globali.

Davos, la Danimarca non parteciperà al ForumIl governo danese ha deciso di non partecipare al World Economic Forum di Davos, in un contesto di tensioni crescenti riguardo alla Groenlandia.

