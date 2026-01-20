Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha affermato di aver dovuto ricevere il Premio Nobel per ogni guerra conclusa durante il suo mandato, aggiungendo che la Norvegia avrebbe un ruolo di controllo sul prestigioso riconoscimento. Le sue dichiarazioni riflettono una critica alle dinamiche e alle assegnazioni del premio, suscitando attenzione sui rapporti tra politica e riconoscimenti internazionali.

“Avrei dovuto avere il Premio Nobel per ogni guerra” che ho concluso. Lo ha ripetuto Donald Trump nella conferenza stampa in corso alla Casa Bianca. “Nessuno mi dica che la Norvegia non controlla il premio Nobel” per la Pace, “è in Norvegia”, ha aggiunto il presidente. “Per questo ho questo rispetto per Maria. Mi ha detto, non merito il Nobel”, ha affermato Trump in riferimento alla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Machado, che nei giorni scorsi gli ha consegnato la sua medaglia del Nobel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump: "Avrei dovuto avere il Nobel per ogni guerra. La Norvegia controlla il Premio"

