Usa Trump | Guerra in Ucraina è un disastro; se la vincessi? Mi spetterebbe un Nobel per ogni conflitto ma non voglio essere avido - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervenendo durante la riunione di gabinetto, il tycoon ha commentato a distanza i colloqui tra la sua delegazione e il presidente russo Putin definendo la situazione guerra "disastrosa e non facile". Poi è tornato scherzando sulla questione "irrisolta" del Premio Nobel che da tempo rivendica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

