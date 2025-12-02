Usa Trump | Guerra in Ucraina è un disastro; se la vincessi? Mi spetterebbe un Nobel per ogni conflitto ma non voglio essere avido - VIDEO

Intervenendo durante la riunione di gabinetto, il tycoon ha commentato a distanza i colloqui tra la sua delegazione e il presidente russo Putin definendo la situazione guerra "disastrosa e non facile". Poi è tornato scherzando sulla questione "irrisolta" del Premio Nobel che da tempo rivendica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump: "Guerra in Ucraina è un disastro; se la vincessi? Mi spetterebbe un Nobel per ogni conflitto, ma non voglio essere avido" - VIDEO

