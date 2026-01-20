Trump a Davos i grandi della finanza a partire da Larry Fink cercano una mediazione sulla Groenlandia

A Davos, luogo di incontro di leader mondiali e figure influenti nel settore finanziario, si discute quest'anno anche di questioni geopolitiche e ambientali. Tra i temi al centro dell'attenzione, la possibile mediazione sulla Groenlandia, con la presenza di personalità di rilievo come Larry Fink. L'appuntamento rappresenta un'occasione per approfondire le sfide e le strategie che influenzano l'economia globale e gli equilibri geopolitici.

(Adnkronos) – A Davos, da sempre, si discute di economia e di finanza e anche dei grandi equilibri globali. Quest'anno però la missione di Larry Fink, nuovo co-presidente del World Economic Forum e Ceo di BlackRock (il più grande gestore di fondi al mondo) e degli altri grandi della finanza mondiale è soprattutto una: provare a far ragionare Donald Trump e trovare una mediazione tra i suoi interessi, sempre più ingombranti, e quelli dei grandi investitori. Da una parte, ci sono le mire sulla Groenlandia e di dazi contro i Paesi europei e, più in generale, una politica aggressiva e divisiva; dall'altra, la stabilità e la crescita, due requisiti imprescindibili per chi vuole continuare a fare business.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

A Davos, l'arrivo di Donald Trump al World Economic Forum suscita grande attenzione.

Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a Donald Trump, che aveva manifestato interesse per la Groenlandia e minacciato dazi.

