Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a Donald Trump, che aveva manifestato interesse per la Groenlandia e minacciato dazi. Macron ha sottolineato l’importanza del rispetto nelle relazioni internazionali, distinguendosi da atteggiamenti di pressione e minaccia. La discussione ha evidenziato le diverse posizioni tra Francia e Stati Uniti riguardo alle questioni geopolitiche e ai rapporti con le aree di interesse strategico.

La dura replica del presidente francese Emmanuel Macron, nel suo discorso al forum di Davos in Svizzera, al leader americano Donald Trump che negli ultimi giorni ha intensificato le sue mire sulla Groenlandia e minacciato di dazi gli otto Paesi, tra cui proprio la Francia, che hanno mandato le loro truppe sull’isola per un’esercitazione nei giorni scorsi. “Nel 2026 faremo del nostro meglio per avere un’Europa più forte e più autonoma. Abbiamo bisogno di maggiore crescita e maggiore stabilità. Ma preferiamo il rispetto ai bulli e lo Stato di diritto alla brutalità “, ha detto il leader dell’Eliseo in un passaggio del suo discorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Macron a Davos, la replica a Trump sulla Groenlandia: “Preferiamo il rispetto ai bulli”

"A Davos focus sulla Groenlandia". Trump minaccia dazi del 200% sui vini francesi, Macron: "Inaccettabile". Borsa di Milano -1,3%A Davos si discute della Groenlandia, mentre Donald Trump ha annunciato possibili dazi del 200% sui vini francesi, provocando la reazione di Macron.

Von der Leyen a Davos: «I dazi di Trump sono un errore, la nostra risposta sarà ferma». E sulla Groenlandia: «L’Ue pronta a investire»In occasione del Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha commentato i recenti dazi proposti da Donald Trump, definendoli un errore, soprattutto tra alleati storici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: È suo; Emmanuel Macron sarà presente al WEF di Davos; Trump: dazi al 200% su champagne e vini francesi contro Macron che esce dal board Gaza; Davos: Macron alza la bandiera dell'Europa contro il mondo di Trump.

Macron a Davos: Inaccettabili i dazi usati contro la sovranità territoriale - Il presidente francesce ha parlato di vassallizzazione e a una pericolosa politica del sangue. Accettare una nuova legge coloniale non ha senso ... dire.it

Davos, Macron: «Truppe francesi in Groenlandia per la sovranità, nuovi dazi leva inaccettabile». Von der Leyen: «La nostra risposta sarà ferma» - Davos, la diretta del Forum economico mondiale, 'A Spirit of dialogue', con la presidente della Commissione europea von der Leyen; alle 11 discorso del vice primo ministro ... ilmessaggero.it

Macron si presenta a Davos con gli occhiali da sole Il presidente francese è apparso in pubblico negli ultimi giorni indossando occhiali scuri anche durante appuntamenti ufficiali, attirando l’attenzione dei media internazionali. La scelta non è legata a motivi di - facebook.com facebook

Macron parla al World Economic Forum di Davos: "Calpestato il diritto internazionale, il mondo scivola verso la legge del più forte. L'Ue non esiti a usa strumento anti-coercizione contro le minacce Usa" x.com