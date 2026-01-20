Truffe ed estorsione agli anziani con il bottino vacanze a Cortina con la Ferrari

Il fenomeno delle truffe e delle estorsioni rivolte agli anziani continua a rappresentare una preoccupazione crescente. Oggi, a Cortina, si sono verificati episodi di inganno legati a false promesse di vacanze con auto di lusso, come la Ferrari. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’esecuzione di misure cautelari e a un sequestro preventivo, nell’ambito di un’operazione che coinvolge oltre 70 militari del comando di Padova.

Nelle prime ore della giornata odierna, 20 gennaio, oltre 70 militari del comando provinciale di Padova, con il supporto dei reparti competenti per territorio, hanno eseguito cinque misure cautelari personali, di cui una in carcere e due agli arresti domiciliari, nonché un sequestro preventivo.

