Nella giornata del 20 gennaio, a seguito di un’indagine, sono state eseguite cinque misure cautelari e un sequestro preventivo nell’ambito di un’inchiesta su truffe agli anziani, tra cui il furto di un’auto Ferrari durante una vacanza a Cortina. Le operazioni, condotte da oltre 70 militari del comando di Padova, coinvolgono vittime provenienti anche da Trieste.

Nelle prime ore della giornata odierna, 20 gennaio, oltre 70 militari del comando provinciale di Padova, con il supporto dei reparti competenti per territorio, hanno eseguito cinque misure cautelari personali, di cui una in carcere e due agli arresti domiciliari, nonché un sequestro preventivo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Truffe agli anziani e con il bottino le vacanze di lusso in Ferrari: colpi anche nel RavennateLa Guardia di Finanza di Padova ha smantellato un'organizzazione criminale responsabile di numerose truffe agli anziani in Italia, con alcuni casi anche nel Ravennate.

Truffe agli anziani: la maxi operazione tocca Lecco, le vittime sono centinaiaUna recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale che, attraverso vendite porta a porta, ha messo in atto truffe a danno di anziani.

Truffe agli anziani, con il bottino vacanze a Cortina in Ferrari, tra le vittime 40 triestini - Operazione della Guardia di Finanza di Padova: cinque misure cautelari. Gli indagati devono rispondere anche di associazione a delinquere. Oltre mille vittime in tutta italia: venivano scelte attraver ... triesteprima.it

Truffa agli anziani sventata sull’A1: arrestati in due con oro e contanti per 15mila euro - È accaduto lungo l’autostrada A1 dove la Polstrada di Caserta Nord ha arrestato due pregiudicati provenienti dalla provincia di Napoli. ilgiornalelocale.it

Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati x.com

BRONI “Uniti contro le truffe agli anziani”: sabato in sala Campora l’incontro pubblico con i Carabinieri - facebook.com facebook