Truffe agli anziani e con il bottino le vacanze di lusso in Ferrari | colpi anche nel Ravennate

La Guardia di Finanza di Padova ha smantellato un'organizzazione criminale responsabile di numerose truffe agli anziani in Italia, con alcuni casi anche nel Ravennate. L’indagine ha portato all’identificazione di dieci indagati, sequestri per 2,5 milioni di euro e oltre 1.200 vittime. Questa operazione evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione su frodi e raggiri, specialmente nei confronti delle persone più vulnerabili.

Dieci indagati, sequestri per 2,5 milioni di euro e oltre 1.200 vittime in tutta Italia: sono i numeri della maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha smantellato un’associazione a delinquere specializzata in truffe agli anziani, con casi emersi anche nella provincia di Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

