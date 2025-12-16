Maxi operazione contro le truffe agli anziani | arresti in Campania
Una vasta operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di diversi sospetti in tutta Italia, tra cui le province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza. L’intervento mira a contrastare le truffe ai danni degli anziani, un fenomeno in crescita che mette a rischio la sicurezza delle persone più vulnerabili.
Alle prime ore di questa mattina, nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, con la collaborazione dei Comandi dell'Arma dei territori interessati L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it
VideoCC Carabinieri Maxi operazione contro le truffe agli anziani, 21 arresti
Napoli, sgominata maxi banda di truffe agli anziani: 21 arresti, operavano anche in Sicilia - Maxi operazione dei carabinieri del comando Provinciale di Genova contro le truffe in danno degli anziani. msn.com
Maxi operazione su territorio nazionale contro truffe ad anziani, 21 arresti - hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 soggetti, per truffe in danno di anziani ... msn.com
Maxi operazione contro le truffe agli anziani scattata alle prime luci di oggi, martedì 16 dicembre. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno avviato un blitz per smantellare un’associazione cri - facebook.com facebook
Truffe agli anziani, 93enne a capo del clan insieme alla figlia di 53 anni: chi sono #caterina issi e Monica Lafreur. La rete da p... x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.