Maxi operazione contro le truffe agli anziani | arresti in Campania

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di diversi sospetti in tutta Italia, tra cui le province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza. L’intervento mira a contrastare le truffe ai danni degli anziani, un fenomeno in crescita che mette a rischio la sicurezza delle persone più vulnerabili.

Alle prime ore di questa mattina, nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, con la collaborazione dei Comandi dell'Arma dei territori interessati L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it

