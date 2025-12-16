Maxi operazione contro le truffe agli anziani | 21 arresti

Una vasta operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 21 persone coinvolte in truffe agli anziani. Le operazioni si sono svolte nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza, grazie alla collaborazione dei Carabinieri di diverse regioni italiane.

