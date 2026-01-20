Truffavano porta a porta centinaia di anziani Col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da sogno

Un’indagine ha scoperto un sistema fraudolento che coinvolgeva la vendita porta a porta a centinaia di anziani. Dietro a offerte allettanti e prodotti apparentemente affidabili si celava una truffa che permetteva ai responsabili di accumulare ricchezze indebite, tra viaggi in Ferrari e vacanze di lusso. Questa realtà evidenzia l’importanza di diffidare da promesse troppo allettanti e di verificare sempre l’affidabilità delle offerte.

Colpi ad Arezzo e in altre città della Penisola. Circa 1200 le persone: 9 colpi nell'Aretino Dietro ai sorrisi cordiali, ai cataloghi patinati e agli elettrodomestici che sembravano di ottima qualità c'era una truffa. Un raggiro che da migliaia di euro nel quale sono finiti centinaia di anziani. Sarebbero infatti addirittura 1200 le persone finite nella rete di una organizzazione criminale che ha colpito in tutta Italia, Arezzo compresa. Un sodalizio che è stato scoperto e sgominato grazie a una maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova. Numerosi indagati, sequestri per 2,5 milioni di euro e oltre 1200 i truffati: questo il drammatico bilancio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Truffavano gli anziani col porta a porta, sgominata banda padovana che agiva anche a ModenaUna banda padovana specializzata in truffe porta a porta ai danni di anziani è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova, con interventi anche a Modena.

Ferrari, vacanze da nababbi e pentole da quattro soldi: così spennavano gli anziani porta a portaNegli ultimi anni, alcuni truffatori hanno adottato metodi ingannevoli per raggirare gli anziani, sfruttando la loro fiducia con discorsi convincenti e offerte allettanti.

+++ LA TRUFFA DEL PORTA A PORTA +++ L’operazione della Finanza di Padova ha smantellato una organizzazione criminale basata sulle vendite porta a porta attiva in tutta Italia. Le truffate obbligate ad acquistare i prodotti con ricarichi dell’800 per cento, i - facebook.com facebook