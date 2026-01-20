Truffavano gli anziani col porta a porta sgominata banda padovana che agiva anche a Modena
Una banda padovana specializzata in truffe porta a porta ai danni di anziani è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova, con interventi anche a Modena. Durante l’operazione sono stati arrestati cinque soggetti, altri dieci sono indagati, e sono stati sequestrati 2,5 milioni di euro tra immobili e denaro. L’indagine evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui rischi di truffe rivolte agli anziani.
Ci sono anche tanti anziani modenesi tra le vittime dell’organizzazione scoperta dalla guardia di finanza di Padova, che durante un blitz ha arrestato cinque persone, oltre a 10 indagati, e al sequestro di 2,5 milioni di euro tra beni immobili e denaro. Secondo le fiamme gialle, le persone finite.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sgominata la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a porta: oltre 1.200 vittime, sequestrati 2,5 milioni di euroÈ stata smantellata una banda che ha truffato oltre 1.
Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittimeUna banda di falsi venditori porta a porta è stata smantellata dopo aver coinvolto circa 1.
