Truffavano gli anziani col porta a porta sgominata banda padovana che agiva anche a Modena

Una banda padovana specializzata in truffe porta a porta ai danni di anziani è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova, con interventi anche a Modena. Durante l’operazione sono stati arrestati cinque soggetti, altri dieci sono indagati, e sono stati sequestrati 2,5 milioni di euro tra immobili e denaro. L’indagine evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui rischi di truffe rivolte agli anziani.

