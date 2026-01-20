Ferrari vacanze da nababbi e pentole da quattro soldi | così spennavano gli anziani porta a porta

Negli ultimi anni, alcuni truffatori hanno adottato metodi ingannevoli per raggirare gli anziani, sfruttando la loro fiducia con discorsi convincenti e offerte allettanti. Tra le strategie più frequenti, si nascondono false promesse di prodotti di lusso o vacanze esclusive, celando però truffe e raggiri. È importante conoscere i rischi e riconoscere i segnali di allarme per proteggere le persone più vulnerabili da queste pratiche fraudolente.

Dietro il sorriso educato, la parlantina sciolta e il catalogo lucido come l’olio santo, c’era la fregatura. Altro che elettrodomestici di qualità: qui si vendeva fumo a peso d’oro, e a pagare erano sempre i soliti noti. Anziani, pensionati, casalinghe. Gente sola, fiduciosa e con la pensione che basta appena a campare, non certo a finanziare Ferrari e vacanze da sogno. La banda, ora finalmente sgominata dalla Guardia di Finanza di Padova, avrebbe truffato qualcosa come 1200 persone in tutta Italia, Arezzo compresa. Nell’Aretino i colpi sarebbero stati nove, tutti con lo stesso copione: bussano alla porta, tono gentile, faccia pulita e poi la minaccia travestita da obbligo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ferrari, vacanze da nababbi e pentole da quattro soldi: così spennavano gli anziani porta a porta Scoperta la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a portaÈ stata scoperta una banda che truffava anziani attraverso vendite porta a porta. Truffavano gli anziani col porta a porta, sgominata banda padovana che agiva anche a ModenaUna banda padovana specializzata in truffe porta a porta ai danni di anziani è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova, con interventi anche a Modena. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati x.com Truffe agli anziani con vendite porta a porta e rincari dell'800%: cinque arresti. La banda spendeva il ricavato in vacanze, Ferrari e Lamborghini - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.