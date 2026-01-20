Truffa falsi sms in Campania allarme della Regione | Non è il Cup non rispondete vi fanno pagare

La Regione Campania segnala il ritorno di una truffa attraverso falsi messaggi SMS provenienti dal CUP, il centro unico prenotazioni. Questi messaggi ingannevoli invitano a rispondere o a fornire dati personali, con il rischio di frodi o addebiti indebiti. Si raccomanda di non rispondere e di diffidare da comunicazioni sospette, per proteggere i propri dati e evitare truffe.

