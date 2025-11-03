Allarme truffa con i falsi sms che invitano a contattare il Cup tramite numeri a pagamento | Ignorate i messaggi
La Regione Abruzzo, le Asl e i Cup (i centri unici di prenotazione) non inviano alcun sms agli utenti che inviti a contattare gli uffici attraverso un numero che inizia con 893. Lo precisa l’assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
#MyNoale #AttenzioneTruffa A NOALE LA TRUFFA DELL'ABBRACCIO Allarme a #Noale e frazioni per il ritorno di una modalità di truffa che sta prendendo di mira i nostri residenti, soprattutto anziani. Una giovane ragazza, descritta come mora con i capelli sc - facebook.com Vai su Facebook
Allarme falsi sms che invitano a contattare il CUP, assessorato alla salute: “ignorateli o cancellateli” - Lo precisa l’Assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini. msn.com scrive
Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il CUP - La Regione Abruzzo avverte i cittadini: sono in circolazione falsi sms che invitano a contattare il CUP attraverso numeri a pagamento. Lo riporta laquilablog.it
CRONACA Truffa via SMS, allarme anche nel Salernitano: “Mi hanno prosciugato oltre 50 euro”. Colpito anche un cittadino di Manfredonia - L’invito resta uno solo: massima attenzione e nessuna risposta a messaggi sospetti, anche se sembrano provenire da enti ufficiali. statoquotidiano.it scrive