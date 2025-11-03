L' allarme lanciato dalla Regione | Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il Cup

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diffidare degli sms inviati da presunti mittenti come Regione, le Asl e i Cup che invitano a contattare i Cup ospedalieri con numero di telefono che inizia per 893. A dirlo l'assessore regionale Nicoletta Verì in merito alla presunta truffa segnalata da molti utenti anche abruzzesi, che si sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

