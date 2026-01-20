Tre cardinali Usa contro la Casa bianca | Politiche distruttive E il Vaticano rilancia la notizia

Tre cardinali statunitensi, Robert McElroy, Blase Cupich e Joseph Tobin, criticano la politica estera della Casa Bianca, definendola «distruttiva» e condannando l’uso della forza militare. La notizia, rilanciata dal Vaticano, evidenzia un disaccordo tra le autorità ecclesiastiche e l’amministrazione americana su temi di politica estera e diplomazia. Questa posizione sottolinea l’importanza di un dialogo più attento e responsabile nelle scelte di politica internazionale.

America oggi Severa bocciatura della politica estera aggressiva di Trump da parte di tre cardinali arcivescovi statunitensi, Robert McElroy (Washington), Blase Cupich (Chicago) e Joseph Tobin (Newark) America oggi Severa bocciatura della politica estera aggressiva di Trump da parte di tre cardinali arcivescovi statunitensi, Robert McElroy (Washington), Blase Cupich (Chicago) e Joseph Tobin (Newark) «Gli eventi in Venezuela, Ucraina e Groenlandia hanno sollevato interrogativi fondamentali sull’uso della forza militare e sul significato della pace», si legge nella nota degli arcivescovi di Washington, Chicago (città natale di papa Prevost) e Tobin. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Tre cardinali statunitensi hanno criticato la politica estera degli Stati Uniti sotto Donald Trump, evidenziando come la loro azione si sia ridotta a posizioni partigiane.

Recenti dichiarazioni dei cardinali statunitensi vicini al Papa evidenziano un certo dissenso nei confronti delle politiche di Donald Trump.

